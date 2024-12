Adana’da en büyükleri 20 yaşında olan 3 arkadaş, Kalaşnikofla girdikleri kuyumcudan 3 kilogram altın çalarak kaçtı. Film senaryolarını aratmayan bir kaçış planı hazırlayan soyguncular, Şile Doğancılı Mahallesinde bir bungalov evde yakayı ele verdiler.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Adana Çukurova'da 20 Aralık 2024 Cuma gūnü saat 10.00 sıralarında Çetinkaya Kuyumculuk isimli iş yerinde meydana gelen yağma olayını gerçekleştiren şüphelilerin Şile ilçesi Doğancılı Mahallesinde saklandıkları duyumunun alınması üzerine; Şile İlçe Jandarma Komutanlığı ve Adana Emniyeti Gasp Şube ekipleri 8 şüpheli şahsı saklandıkları bölgede yakalandı.

Alınan bilgiye göre Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Şile İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sahilköy Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak operasyon yaptı.

İbrahim G., M.Y., Emirhan K. ve kendilerine yardım yataklık eden Kürşat Samet K., Harun C. ile Mertcan T. Şile’de saklandıkları bungalovda yakalandı.

Yakalanan şüphelilerinin buradan yurt dışına kaçacakları belirtildi. Taksici Doğan B., şüphelilere otomobili kiralayıp veren Yiğit Can T. ve Ceyhan ilçesinden nakliyeci ile buluşma noktasına getiren Kubilay K. de Adana’da yapılan operasyonla yakalandı.

Olayla ilgili yakalanan şahıslardan E.K. (19), İ.G. (20) ve S.M.Y. (16) adlı şahısların kontrolünde “Birden Fazla Kişi ile Kendisini tanınmayacak Hale koyarak silahla Yağma” suçundan yakalama kararlarının bulundukları tespit edilerek, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen İbrahim G., M.Y., Emirhan K., Samet K., Harun C., Mertcan T., Doğan B., Yiğit Can T. ve Kubilay K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.