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Adana Büyükşehir Belediyesi’ni, geliri borcun 4 katı haline getiren ve devasa hizmetleri borçlanmadan yapabilen mali yapıyı oluşturan Başkan Zeydan Karalar, halka hizmetin kalitesini, hacmini ve hızını artıracak yeni araçları, satın alma yöntemiyle belediyenin filolarına kazandırmayı sürdürüyor.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, araç filosuna yeni araçlar kazandırarak, halka daha hızlı ve etkin hizmet etmek için gücünü artırıyor. 5 yeni çöp semi treyler ve vakumlu çöp süpürge araçları Adana Büyükşehir Belediyesi araç filosunu eklendi.

300’ü aşkın iş makinesini Adana Büyükşehir Belediyesi’ne kazandıran Başkan Zeydan Karalar, “Yeni aldığımız semi treyler hem daha modern, yenilenmiş teknoloji ile donatılmış ve daha az arıza çıkaracak, çöp transferi yapılırken çöp sularını sızmayacak şekilde imal edilmiş araçlar. 2 yeni vakumlu süpürge aracı da alındı ve bunlara yenileri eklenecek. Böylece bir miktar daha kira parasından belediyeyi kurtarmış oluyoruz” dedi.