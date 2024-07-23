Adana'da üretilen ve Avrupa'nın en çok tercih ettiği çekirdeksiz karpuz vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.BURSA (İGFA) - Adana’nın meşhur çekirdeksiz karpuzu yaz aylarında Bursalı vatandaşlar tarafından standart karpuzdan daha yoğun olarak tercih ediliyor.

Bu karpuzun şu an kilosu 30 TL’den satılırken çekirdeksiz ve daha tatlı olması standart karpuza göre daha çok tercih edilmesini sağlıyor.

Çekirdeksiz karpuzda fire oranının standart karpuza göre çok düşük olduğunu kaydeden pazar esnafı, çekirdeksiz karpuzda yüzde doksan sululuk ve kırmızılık oranı olduğunu söyledi.