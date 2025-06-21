Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, şehrin en yoğun ve karmaşık kavşaklarından biri olan Göztepe kavşağında, gerçek zamanlı uygulamasını hayata geçirerek önemli trafik düzenlemeleri gerçekleştirdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, özellikle pik saatlerde trafik yoğunluğu yaşanan kavşaklarda hayata geçirdiği adaptif kavşak uygulamasıyla, kent içi trafiğe nefes aldırmak ve trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Mevcutta 7 fazlı çalışan kavşakta, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Mehmet Osman Sokak tek yönlü yapıldı. Ayrıca yaya sinyalizasyon sistemi baştan sona yenilenerek 5 fazlı sinyalizasyon sistemine geçildi. Bu sayede sinyal döngüsü kısaldı ve araçların kırmızı ışıkta bekleme süreleri önemli oranda azaldı.

Kavşağın sinyalizasyon altyapısı da tamamen yenilenerek, gerçek zamanlı adaptif kontrol sistemi devreye alındı. Kameralarla desteklenen bu sistem, kavşaktaki araç yoğunluğunu anlık olarak algılayarak, yeşil ışık sürelerini otomatik olarak ayarlıyor. Böylece özellikle yoğun saatlerde sürücüler daha az kırmızı ışıkta bekliyor. Yapılan ölçümler, kırmızı ışıkta bekleme süresinin %50 oranında iyileştiğini ortaya koydu.