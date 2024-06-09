Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası'nın Kurucu Genel Başkanı Oğuz Özat, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bir etkinlikte aday öğretmenlerin maruz kaldığı uygulamaları şiddetle kınadı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da gerçekleştirilen bu programda aday öğretmenlerin gece geç saatlere kadar yer göstericilik, kapıcılık, servis sunumu ve bilet kontrolü gibi görevlerde bulunmaya zorlandığını ifade etti.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası'nın Kurucu Genel Başkanı Oğuz Özat, "Bu durum, öğretmenlik mesleğinin onuruna yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Aday öğretmenlerimiz, eğitimci kimlikleriyle değer görmelidir, köle gibi çalıştırılmamalıdır," dedi. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası olarak, aday öğretmenlerin bu tür durumlarla karşı karşıya kalmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Özat, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e seslenerek, bu durumdan haberdar olup olmadığını ve konuya ilişkin açıklama yapmasını talep etti.

Başkan Özat, "Bu tür durumlar, öğretmenlerimizin mesleki onurunu ve motivasyonunu zedelemektedir. Aday öğretmenlerimizin mevzuat bilgisi ve haklarının farkında olarak, kendilerini kötüye kullanmaya çalışanlardan korumalarını öneriyoruz," dedi.