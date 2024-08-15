Devlet üniversitelerinde ön lisans programlarında boş kontenjan kalmamasını değerlendiren Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş, “2 yıl gibi daha kısa zamanda mezun olup iş hayatına atılmak, ara meslek elemanlarına duyulan ihtiyacın günden güne fazlalaşması, ekonomik şartlar gibi faktörler bu yıl ki adayların ön lisansa olan ilgisini arttırmış” dedi.İSTANBUL (İGFA) - 2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19 Ağustos-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19 Ağustos-21 Ağustos arasında yapılabilecek.

Tercih ve Kariyer Danışmanı, Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş, bu yılki yerleştirme sonuçlarını değerlendirdi.

Yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adaydan 1 milyon 670 bin 205 adayın tercih yaptığını dile getiren Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş, “Bu yıl da 2023-YKS yerleştirme sonuçlarında olduğu gibi 1 milyon aday tercihte bulunmamış. Devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans programlarında 20 bin 826, ön lisans programlarında 2 bin 912 kontenjan boş kalmış. Burada çarpıcı olan devlet üniversitelerinde ön lisans programlarında boş kontenjan olmazken vakıf üniversitelerinde 2 bin 912 boş kontenjan kalması. 2 yıl gibi daha kısa zamanda mezun olup iş hayatına atılmak, ara meslek elemanlarına duyulan ihtiyacın günden güne fazlalaşması, ekonomik şartlar gibi faktörler bu yıl ki adayların ön lisansa olan ilgisini arttırmış.” diye konuştu.

KAYITLAR 19-23 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

Yerleşen adayların kayıtlarının 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını ifade eden Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş, “Çokça emekler verdiniz, hayatınızla ilgili fedakarlıklarda bulundunuz, şimdi üniversiteli olma zamanı! Hem tercih edilen hem de tercih eden olmak için üniversiteyi bitirene kadar kendinize ve mesleki eğitiminize yatırım yapın. Dil öğrenin, Erasmus şansını, mesleki gelişiminizle ilgili konferansları, kongreleri, etkinlikleri kaçırmayın. Bir tarafta bunları yaparken eğlenmeyi de unutmayın. İş hayatına atılmadan önce en güzel yıllarınız üniversitede olacak” dedi.

Yerleşemeyen adaylara da önerilerde bulunan Tözeniş, “Yerleşemeyenler içinse bir şans daha var, ek kontenjan. Üniversite kayıtları sonrasında ilk yerleştirmede ve kayıtlarda boş kalan kontenjanlara tekrar bir yerleştirme yapılacak. Ek yerleştirme ile ilgili ÖSYM tarafından yayınlanacak olan kılavuzu inceleyerek tekrar bir şans yakalayabilirsiniz. Mezuna kalanlarsa önünüzde uzun bir yol var, ne kadar kısa sürede çalışmaya başlarsanız o kadar çabuk çalışmalarınızın karşılığını görmeye başlarsınız. Yerleşmenin verdiği mutluluk, yerleşememenin verdiği üzüntü, mezuna kalma kararı her ne olursa olsun unutmayın bu sizin hayatınız ve hayat tercihtir.” diye konuştu.