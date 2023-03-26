Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylık başvurularını kabul etti.ANKARA (İGFA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun internet sitesinde yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde uygulanacak seçim takvimi kapsamında Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin yapılan başvurular incelendi.

AK Parti ve MHP grupları tarafından aday gösterilen Recep Tayyip Erdoğan ile CHP ve İYİ Parti gruplarınca aday gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başvuru evrakının incelenmesi neticesinde herhangi bir eksiklik olmadığı anlaşılarak, adaylığa süresi içerisinde başvuran Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun başvuruları oy birliğiyle kabul edildi.