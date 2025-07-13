ADD Bursa Şube Başkanı Gürhan Akdoğan, PKK’nın “silah bırakma” açıklamasını “emperyalist oyun” olarak nitelendirerek, Cumhuriyet’in değerlerini korumak için Bursa Barosu’nu ziyaret etti.BURSA (İGFA) -Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bursa Şubesi, PKK’nın “silah bırakma” ve “örgüt feshi” açıklamalarına karşı harekete geçti.

CHP, İYİ Parti, Zafer Partisi ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşen ADD, son olarak Bursa Barosu’nu ziyaret etti.

Ziyarete Genel Sekreter Yardımcısı Devrim Ercan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.Gürhan Akdoğan, “PKK’nın fesih ilanı, rejim değişikliği çağrısıdır. Lozan’a dil uzatmak, Cumhuriyet’e saldırıdır. Yeni anayasa tartışmaları, BOP’un parçasıdır. Türkiye savaş kaybetmedi ki anayasasını değiştirsin!” dedi.

ABD Büyükelçisi’nin Osmanlı sistemini öven sözlerine tepki gösteren Akdoğan, demokratik konfederalizmin bölücülük olduğunu belirterek, Türk Milleti'nin bu oyunu bozacağını söyledi. Akdoğan, ziyaretlerin dayanışma sözleşmesi olduğunu vurgulayarak, “Atatürk’ün Türkiye’si teslim olmaz. Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri yol haritamızdır. Tam bağımsız, üniter, laik Türkiye için mücadele edeceğiz!” dedi.