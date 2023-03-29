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ADD Keşan Şubesi Yönetimi, geziye ilgi gösterenlere teşekkür ederken, vatandaşlar da bu imkanı kendilerine tanıyan dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Keşan İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Barış Parkı’ndan sabah saatlerinde yola çıkan yaklaşık 50 kişiden oluşan grup, gezide Şehitlik ve Şehitlik Abideleri ziyaret etti.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Keşan Şubesi, Şehitlikler Gezisi gerçekleştirdi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - ADD Keşan Şubesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Çanakkale Şehitlikleri ve Abideler gezisi hafta sonu gerçekleştirildi.

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