Edirne'de ADD Keşan Şubesi, 15. Genel Kurulu'nda iş başına gelen Yusuf Kılıç başkanlığındaki yeni yönetim görev bölümü yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Keşan Şubesi'nin yeni yönetim kurulu olağan genel kurul sonrası ardından gerçekleştirdiği ilk toplantıda görev bölümünü yaptı.

Buna göre Yusuf Kılıç başkanlığındaki ADD Keşan Şubesi Yönetim Kurulu'nda Hasan Bölükbaşı Başkan Yardımcısı, Muzaffer Özcan İlçe Sekreteri, Ceyhan Kayalı Sayman olarak görev alırken, yeni yönetimde Yeşim Nalıncılar Can, Bahtiyar Sargın ve Sinan Kaya ise üye olarak kaldı.