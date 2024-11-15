Edirne'de ADD Keşan Şubesi Atatürk’ü Anma Haftası dolayısıyla Ankara’ya bir gezi düzenledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - ADD Keşan Şubesi, Ankara'ya Atatürk'ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında başkent Ankara'ya gezi düzenledi.

“Her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk’ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdikleri programda, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Başkent Ankara’yı ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün daha yakından tanıtılması amacıyla öncelikle lise ve yüksek okul öğrenciler ve Keşanlı vatandaşlar, önce Anıtkabir'i daha sonra İlk Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Çankaya Atatürk Köşkü Müzesi başta olmak üzere Ankara’nın tarihi alanlarını ziyaret etti.

Keşanlılar, TBMM ziyaretinde CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan tarafından karşılanarak, meclisi birlikte gezdiler.

ADD Keşan Şubesi yöneticileri, söz konusu gezide ADD Şubesi'ne yardım ve desteklerinden ötürü Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan ile Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’a teşekkür etti.