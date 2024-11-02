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Ziyarette Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı M.Hüsnü Bozkurt ’un Trakya ziyareti kapsamında Keşan Şubesi’nin 13 Kasım 2024 Çarşamba günü kapsamlı Ankara gezisi ile16 Kasım 2024 Cumartesi günü yapmayı planladığı kahvaltı etkinliği ve Trakya programı hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Atatürkçü Düşünce Derneği Trakya Koordinatörü, Keşan şubesine ziyaret gerçekleştirdi. EDİRNE (İGFA) - Atatürkçü Düşünce Derneği Trakya Koordinatörü Recep Ayaz ve Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz Beldesi Şube Başkanı Fikret Tunela, Atatürkçü Düşünce Derneği Keşan Şubesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

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