Her akşam farklı bir mahallede gerçekleştirilen ‘Mahallemde Sinema Var’ etkinliğine katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Adem Yavuzlu çocuklarla birlikte sinema filmi izledi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi’nin düzenlediği ‘Mahallemde Sinema Var’ etkinlikleri sürüyor. Belirlenen program dahilinde ilçenin mahallelerinde devam eden Mahallemde Sinema Var etkinliğine katılan Gebzeli çocuklar keyifli saatler geçiriyor. Adem Yavuz Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz çocuklarla birlikte sinema izledi.

ÇOCUKLARA KARNE HEDİYESİ

Film gösterimi öncesinde Karagöz ve Hacivat gösterilerinin yanı sıra çeşitli ikramların da yapıldığı etkinlikte çocuklarla birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükgöz, “Yaz tatiline giren siz değerli evlatlarımıza küçük bir karne hediyesi vermek istedik. Neticesinde Gebze’mizin farklı mahallelerinde düzenlediğimiz ‘Mahallemde Sinema Var’ etkinliğimize katılan tüm evlatlarımıza ve değerli ailelerine teşekkür ediyor ve iyi eğlenceler diliyorum” dedi. Çocukların neşesine ortak olan Başkan Büyükgöz, etkinliğe ilgilerinden ve katılımlarından dolayı çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.