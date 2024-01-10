Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, mesajında 6 Şubat'ta Adıyaman ve 10 ilde meydana gelen depremin Adıyaman’da ciddi can kayıplarına sebep olduğu gibi Adıyaman'ın kıyamet senaryosu yaşadığını söyledi.

17 meslektaşı depremde toprağa verdiklerini anımsatan Başkan Akbilek, "Bunun acısı ile birlikte buruk bir şekilde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyoruz. Tarihin belgelenmesi, bugünün geleceğe aktarılması, fotoğraf ve film ile kayıt altına alınan belgelerin kamuoyu ile paylaşılarak halkın doğru bilgi almasını amaçlayan gazetecilik mesleğini icra eden meslektaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Özellikle deprem ve sonrasında konteynerlerde gerçekten zor şartlar içerisinde, depremin ilk gününden bugüne kadar acısını dahi yaşama imkanı bulamadan maddi ve manevi olarak kısıtlı imkânlarla çalışan meslektaşlarımızın gelecekte daha iyi şartlar içerisinde çalışabilmesi ve hayat standartlarının yükseltilmesi için gazetecileri tek bir çatı altına toplayan kurumlar olarak büyük bir çaba sarf ediyoruz." dedi.

Akbilek, Adıyaman’da basın mensuplarının hak ettikleri değeri, memleket için gösterdikleri fedakaralıkların görülmemesi ve takdir edilmemesinin kendilerini derinden üzdüğünüm belirterek, "6 Şubat depreminde hayatını kaybeden 17 meslektaşımızı unutmadık ve asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.