Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ve Yönetim Kurulu Üyeleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'ne yeni atanan Doç.Dr. Mehmet Şirik’i ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yapılan ziyarette Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik, 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrasındaki son durum ve yapılan çalışmalar hakkında internet gazetecilerine bilgi verdi.

Başhekim Şirik, Adıyaman’da sağlık hizmetini bütün kişi ve kurumların desteğiyle daha iyi konuma getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Adıyaman İGC Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ise, yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda fikirlerini paylaşırken, sağlık camiasına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Sohbet havasında geçen ziyarette Başkan Akbilek, Başhekim Şirik'in şahsında tüm sağlık çalışanlarına başarılar diledi.