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Adıyaman İl Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği silah operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Adıyaman Sanal Haber (ADIYAMAN İGFA)

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ekiplerimiz nsurlarınca yapılan çalışmalar sonucunda, G.A. ve A.Ç. isimli şüpheli şahısların silah bulundurduğu tespit edilmesi üzerine 03.11.2023 tarihinde yapılan operasyonda; -1 adet piyade tüfeği, -1 adet tabanca, -2 adet piyade tüfeği şarjörü, -1 adet tabanca şarjörü, -142 adet farklı çaplarda fişek ele geçirilmiş olup, şüpheli şahıslar adli makamlarca tutuklanmıştır. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı halkımızın huzur ve güveni için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. "