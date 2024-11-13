Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü görevine Prof. Dr. Mehmet Şirik atanarak Adıyaman sağlık camiasına yeni bir heyecan kazandırdı.ADIYAMAN (İGFA) - Tıp dünyasında tecrübeleri ve başarılı çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Şirik, Adıyaman halkına daha etkin ve kaliteli sağlık hizmetleri sunmayı hedefliyor. Adıyaman’daki sağlık hizmetlerinde önemli gelişmelere imza atması beklenen Prof. Dr. Mehmet Şirik, yeni görevi dolayısıyla sağlık camiası tarafından tebrik edildi.

Önceki dönem Adıyaman İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Dr. Cengiz Yorulmaz’a ise bugüne kadar sunduğu hizmetler dolayısıyla teşekkürler iletildi. Yorulmaz’ın görev süresince sağlık alanında gerçekleştirdiği projeler ve Adıyaman halkına sağladığı katkılar, büyük takdir topladı.

Sağlık sektöründe yaptığı çalışmalarla iz bırakan Yorulmaz’a, bundan sonraki görevlerinde başarılar dilendi. Prof. Dr. Mehmet Şirik’in İl Sağlık Müdürü olarak atanması, Adıyaman’daki sağlık hizmetlerinin daha da gelişmesi yönünde umutları artırdı. Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleşen bu değişimin, Adıyaman halkına hayırlı olması ve sağlık hizmetlerini daha ileriye taşıması temenni ediliyor.