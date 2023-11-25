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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor.Adıyaman Sanal Haber (ADIYAMAN İGFA)

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı istihbarat çalışmalarının ardından gerçekleştirdileri operasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Ü.İ. ve H.Y. isimli şahısların tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilmesi üzerine 21 Kasım 2023 tarihinde yapılan operasyonda; ‘’94 adet sikke, 20 adet yüzük ve 13 adet tarihi obje’’ ele geçirilmiş olup, şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edilmiştir. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir."