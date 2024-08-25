Adıyaman'da durumundan şüphelenilen iki şahsı durduran jandarma, yaptığı üst aramasında yüzlerce adet sentetik uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca uyuşturucuya el koydu.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, şüpheli bulduğu M.K ve M.C adlı şahısları durdurdu. Şahısların üzerinde ve çantasında yapılan aramada 2 bin 100 adet Lyrica sentetik uyuşturucu hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadeleri sonrasında şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi.