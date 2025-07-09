Adıyaman’ın Kahta ilçesinde emniyet ekipleri, huzur ve güvenliği sağlamak için gerçekleştirdiği denetimlerde 26,65 gram uyuşturucu ve çeşitli aletler ele geçirdi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele, aranan şahısların yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla ilçe genelinde geniş çaplı denetim yaptı.

Operasyonda 16 kıraathane, 14 park-bahçe, 4 çay bahçesi, 4 kafe, 1 oyun salonu, 30 araç sürücüsü ve 879 kişi kontrol edildi.

Denetimler sonucunda 26,65 gram uyuşturucu madde, 1 adet kesici alet ve 1 adet yaralayıcı alet ele geçirildi.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için bu tür denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.