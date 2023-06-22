Mersin Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından tüm deprem bölgelerinde olduğu gibi, kardeş şehir olan Adıyaman için de bütün imkanlarını seferber etti. Mersin Büyükşehir tarafından yapımı tamamlanan Adıyaman Konteyner Kent, adeta mini bir şehir görünümüne kavuştu.ADIYAMAN (İGFA) - Depremin ardından tüm birimleri ile deprem bölgesine hizmet götüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman’da işbirliği yaptığı kurum, kuruluş ve bağışçılar ile 670 konteynerlik Konteyner Kent kurulumunu tamamladı. Büyükşehir Belediyesi, 7’den 77’ye her yaştan depremzedenin ihtiyaçlarına karşılık verebilecek mini bir şehir oluşturdu.

21 metrekarelik 670 konteynerin yer aldığı konteyner kentte; yemekhane, duş ve tuvalet alanı yer alıyor. Kurulan Sahra Hastanesi, vatandaşların sağlık alanındaki önemli ihtiyaçlarına cevap veriyor. 15 adet çamaşırhane, 3 adet basket sahası, 2 adet okuma salonu, 1 adet kütüphane, 5 adet kreş, 2 adet çocuk oyun alanı, 1 adet mescit ve depo alanlarının yer aldığı konteyner kentte, atık sorununun yaşanmaması için de 15 adet atık ayrıştırma alanı bulunuyor. Yürüyüş yolu ve kamelya alanlarının da yer aldığı konteyner kentte, market ve 200 araçlık açık otopark ile ATM’ler de bulunuyor.

Gökpınar: “Adıyaman'da 670 konteynerden oluşan mini bir kent yarattık”

MESKİ’de İnşaat Mühendisi olarak görev yapan ve konteyner kentin genel sorumlusu olan Serdar Gökpınar, konteyner kentte yapılan çalışmaları anlatarak, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Adıyaman'da depremden hemen sonra, hem arama kurtarma çalışmalarını, hem de zarar gören içme suyu şebekelerinin onarımını gerçekleştirdik. Bu çalışmalar kapsamında 670 konteynerden oluşan mini bir kent yarattık. Söz konusu konteyner kentte sahra hastanemiz, yemekhanemiz, spor alanlarımız, basketbol sahalarımız, yeşil alanlarımız, çocuk oyun parkları ve en önemlisi de kreşler, okuma salonumuz ve kütüphanemiz bulunmakta. Bunun yanında 15 adet çamaşırhanemiz ve psikososyal destek bölümümüz faaliyette” dedi. Konteyner kentte yaşayanların temel ihtiyaçlarını karşılayacak her şeyin olduğunu da ifade eden Gökpınar, “Depremzede ailelerimiz, burada bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumdalar. Konteyner kentimiz yaklaşık bir aydır faaliyette. Kardeş şehrimiz Adıyaman'ın bundan sonraki süreçte de, hep yanında olacağız” diye konuştu.

Çekin: “Burada hiçbir eksiğimiz yok, her şeyimiz var”

Konteyner Kent’te yaşayan Adıyamanlı Hüseyin Çekin, kendileri için adeta yeni bir kent yapıldığını söyleyerek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz. Depremden dolayı mahvolduk. Beş tane evimiz gitti. Çocuklarla ortada kaldık. İşimiz yok, televizyon yok, bir kilim bile yok, hiçbir şey yok. Buraya geldik, sağ olsunlar burada bizi ağırlıyorlar. Büyükşehir Belediyesi bize çok yardım yaptı. Hizmetler çok iyi. Burada hiçbir eksiğimiz yok, her şeyimiz var” dedi.

Tanrıcı: “Burayı dört dörtlük yaptılar”

Adıyamanlı Sezgin Tanrıcı ise, çok büyük bir deprem atlattıklarını belirterek, “İlk günden bugüne, burada Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları var. Tüm personeli ve ekipmanlarıyla, gecesini gündüzüne katarak bize burayı kurdular. Hemen yanımızda kapı komşumuz, karşı komşumuz var. Dostluklarımızı daha samimi hale getirdi. Şu an burada aynı ekmeği bölüşüyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi sabah, öğle ve akşam yemek de veriyor. Yani hep beraber burada küçük bir Adıyaman’ı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konteyner Kent içinde yer alan kreş, çocuk oyun alanı, spor alanları ve okuma salonu gibi birimlerin de çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen Tanrıcı, “Biz yetişkinler sabah işimize gidip akşam dönüyoruz. Kalan çocuklar, bu tür sosyal aktivitelerde zamanını geçiriyor. Psikolojik destek de sunuldu. Çok teşekkür ederiz Mersin’e. Gerçekten burayı dört dörtlük yaptılar” diye konuştu.