Bunlar da ilginizi çekebilir

CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

Kısa sürede yakalanan şüphelilerle birlikte çalınan 12 çamaşır makinesi de geri alındı.

Yapılan çalışma ile hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Depremzedelerin ortak kullanımı için yerleştirilen 12 çamaşır makinesi çalınmıştı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.