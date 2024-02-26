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Polis ekipleri tarafından internet ve telefon dolandırıcılığı, Kadın Destek Uygulaması (KADES), İkamet ve işyeri hırsızlığı konularında alınması gereken tedbirler ve Teknoloji bağımlılığının zararlarını anlatan broşürler 228 kişiye anlatıldı.

Adıyaman'da, polis ekipleri tarafından hazırlanan bilgilendirme broşürleri vatandaşlara dağıtıldı. ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polis ekipleri tarafından Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi üzerinde vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

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