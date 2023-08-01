Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, Adıyaman Üniversitesi'ne atanan yeni rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş'in eğitimin yanı sıra kültür sanat adına da yeni atılımlar yapacağını belirterek, görevinin hayırlı olmasını diledi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, Rektör Keleş'e başarılar diledi:

Akbilek; Adıyaman Üniversitesi’ne yapılan yeni Rektör ataması ile Adıyaman'da eğitim, kültür ve sanat adına yeniden atak yapacağına inandıkları Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş’i tebrik etti.

Akbilek, mesajında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Mehmet Keleş, en kısa zamanda Üniversitemizi başarı sıralamasında en üst seviyelere çıkararak, kentimizin sadece eğitim alanında değil, gerçekleştireceği faaliyetler ve organizasyonlar ile sosyal kültürel anlamda gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Memleketimize hayırlı olsun inşallah” ifadelerini kullandı.