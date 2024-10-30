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Sabancı Üniversitesi KASA Galeri'de 5 Kasım saat 17'de açılacak 15 Kasım'a kadar ziyarete açık kalacak.

Ziyaretçiler, Artvive uygulaması aracılığıyla artırılmış gerçeklik deneyimi yaşayarak eserlerle daha etkileşimli bir bağ kurabilecekler.

Proje kapsamında, Kuruçay’ın Adıyaman’da ürettiği eserler video art, kâğıt işleri, artırılmış gerçeklik ve enstalasyon gibi farklı disiplinlerden oluşuyor.

Derya Yücel’in küratörlüğünde hazırlanan sergi, “solastalji” kavramını merkeze alarak, günümüzün hızla değişen çevresel koşulları ve doğal afetlerin yarattığı etkiler üzerine odaklanıyor.

Akademisyen ve Sanatçı Büşra Kuruçay’ın “Solastaljia; Bozumun Kadastrosu” Projesi, Sabancı Üniversitesi KASA Galeri’de Sanatseverlerle Buluşuyor ADIYAMAN (İGFA) - Avrupa Birliği CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı’nın desteğiyle gerçekleştirilen sanatçı ve akademisyen Büşra Kuruçay’ın “Solastaljia; Bozumun Kadastrosu” projesi, İstanbul'da Sabancı Üniversitesi KASA Galeri’de “I’ll Play Too…” başlıklı sergiyle izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

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