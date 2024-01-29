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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Adıyaman'da üç ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlenen 4 zanlı jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı. Adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı. ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nın titiz takibiyle 3 ayrı eve girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen H.A., M.Ş.Ç., Ç.Ç. ve M.K. isimli 4 şahıs yakalandı.

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