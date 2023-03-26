Adıyaman'da akşam saatlerinde ağır hasarlı 4 katlı bina aşırı yağış ardından çöktü. Enkaz altında kalan bir araç, iş makinelerinin çalışmalarıyla çıkarılarak sahibine teslim edilirken, olay yerinde herhangi bir canlının olmadığı tespit edildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’da saat 21.15 sıralarına Kayalık Mahallesi'nde buluna depremde ağır hasar alan 4 katlı bina çöktü.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma, polis ve sağlık ekipleriyle AFAD görevlileri yönlendirildi.

Adıyaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olay yeri incelemelerinde enkaz altında herhangi bir canlının kalmadığının altı çizilerek, enkaz altında kalan bir aracın, iş makinelerinin çalışmalarıyla çıkarılarak sahibine teslim edildiği, enkazın ise kontrollü şekilde kaldırılma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bu arada vatandaşları büyük risk barındıran ağır hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyaran Valilik, buraların yakın çevresine yaklaşılmamasının da hayati önem arz ettiğinin altı çizildi.