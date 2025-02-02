Adıyaman'da il merkezinde, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla güvenlik güçleri tarafından geniş kapsamlı uygulama gerçekleştirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında yüzlerce kişi ve araç kontrol edildi.

Suç potansiyeli bulunan şahısların caydırılması, huzur ve güven ortamının sürdürülmesi ve şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan denetimlerde 279 kişi, 173 araç, 5 park ve bahçe kontrol edilirken, suçun önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.