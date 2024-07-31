Bağımlılıkla mücadele kapsamında, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek amacıyla düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığındaki toplantıya, uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum ve kuruluşların amir ve personeli ile bazı STK temsilcileri katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün sekretaryasını yaptığı toplantıda, toplumumuzu ve özellikle gençlerimizi derinden etkileyen uyuşturucu ve uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele konusunda 2024 yılında yürütülen faaliyetler değerlendirilerek, bundan sonraki dönemde koruyucu ve önleyici tedbirler ile yapılması gereken çalışmalar hakkında sunum eşliğinde bilgiler verildi.

Yapılan sunumların ardından toplantıya katılanlar bağımlılık sorunu ve bu sorunun çözümü konusunda yapılabileceklere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Vali Dr. Varol, bağımlılık yapıcı maddedeler ve bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası iletişimin ve iş birliğinin önemine vurgu yaparak, uyuşturucu maddelerin kullanımı ve dağıtımının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği yönünde talimatlar vererek, çocukların ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan, dijital bağımlılıktan ve bağımlılık yapıcı maddelerden korunması amacıyla uyuşturucu kullanımını tamamıyla bitirene kadar mücadelenin büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.