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Öz Sağlık İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Mustafa Köse yeni yıl mesajı yayınladı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da Öz Sağlık İş Sendikası Başkanı Mustafa Köse yayımladığı yeni yıl mesajında 2023 yılında başta deprem felaketi ve savaşlar olmak üzere, pek çok alanda büyük sınavlar verildiğine dikkat çekti.

Başkan Köse, 2023 yılı birçok acının ve gözyaşının, pek çok badirenin, krizin yılı olduğuna dikkati çekerek, "Cumhuriyetin 100. yılına erdiğimiz bu yıl, gelecek yüzyılın hedefleri için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye; yine mazlumun ve haklının arkasında durmuş, altında kaldığı küresel krizlerin üstesinden gelmiştir. 2024, Türkiye Yüzyılı’na yeni tuğlalar koyacağımız, milletimizle daha çok refaha kavuşturacağımız bir yıl olacak. Yeter ki; tek vücut olmaya devam edelim" dedi.

6 Şubat'taki deprem felaketine de vurgu yapan Başkan Köse, mesajında, "Tarifsiz acılar yaşandı, yüreklerde kapanması zor yaralar açıldı. Ama biz millet olarak, doğamızdan ve tarihimizden gelen dayanışma ruhumuza sarıldık. Gördük ki; taşıdığımız bu ruh ve birliğimiz, sarsılmayacak kadar güçlü. Gördük ki; devletimiz yaraları sarmakta mahir ve hızlı. 2023’ü bir de dünyanın en haksız, en kanlı, en unutulmaz savaşıyla, Gazze’nin vicdanlarda açtığı en derin acısıyla hatırlayacağız. Yeni yıl için iyilik temennilerimizle birlikte; depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. 2024’ün Türk milleti, İslâm alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini; tüm mazlum coğrafyalarda akan kanın son bulduğu yeni bir dünya düzeninin kapısını aralamasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.