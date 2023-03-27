İzmit Belediyesi ekipleri, sel bölgesinde çamura saplanan iş makinasını kurtardı.ADIYAMAN (İGFA) - Sel felaketi nedeniyle Adıyaman’ın Tut ilçesinde yardım çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri, çamura saplanan iş makinasını kurtardı
Bölgedeki çalışmalara destek veren İzmit Belediyesi ekipleri, çamura saplanan iş makinası için harekete geçti.
Mersin Mezitli Belediyesine ait olan kepçe, uzun uğraşlar sonucu çamurdan kurtarıldı. Mezitli Belediyesi ekipleri, yardımlarından dolayı İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.