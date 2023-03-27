Bunlar da ilginizi çekebilir

Mersin Mezitli Belediyesine ait olan kepçe, uzun uğraşlar sonucu çamurdan kurtarıldı. Mezitli Belediyesi ekipleri, yardımlarından dolayı İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Bölgedeki çalışmalara destek veren İzmit Belediyesi ekipleri, çamura saplanan iş makinası için harekete geçti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.