Adıyaman Valiliği, 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programları ve kabristan ziyaretleri dolayısıyla ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.ADIYAMAN (İGFA) - Depremlerin yıl dönümünde anma programları ve kabristan ziyaretleri nedeniyle Adıyaman’da okullar bir gün tatil edildi, kamu personeli idari izinli sayıldı.

Açıklama Adıyaman Valiliği’nden yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden Adıyaman genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak tüm tedbirler alınacak şekilde bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.