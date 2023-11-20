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Engelli temizlik işçisi “Biz de buradayız!” dedi ve AK Parti’den Adıyaman Belediye Başkanlığı'na aday adayı oldu.Mehmet TOPRAK - Herkes Duysun / ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da kalbi dahil tüm organları ters tarafta olan engelli temizlik işçisi Abuzer Ürkmez, AK Parti den Belediye Başkan aday adayı oldu.



Adıyaman Belediyesi'nde temizlik işleri personeli olarak görev yapan Ürkmez 1978, Adıyaman doğumlu ve 18 yıldır Adıyaman Belediyesi'nde çalışıyor.

Hastalığı ve adaylığı hakkında konuşan Abuzer Ürkmez, Adıyaman’da sadece dokuz kişide var olan bir hastalığı olduğundan bahsederek, "Kalp ve karaciğer gibi organlarım sağda yani terste. Organlarımın terste olduğunu ben küçükken annem fark etmiş ve benim iki büyüğümde de aynısı var. Bu benim ömrüm boyunca taşıyacağım bir hastalık ve çok şükür hayatımı sürdürüyorum" dedi.

Zaman zaman başına gelen olaylarda doktorların bile kalbinin sağda olduğuna inanmadığını ve kalbini dinlemek istedeiklerini söyleyen Ürkmez, sağ taraftan gelen kalp atışını duyduklarında hekimlerin dahi çok şaşırdığını ifade etti.

“HAYATIMI ETKİLEMİYOR”

Organlarının ters tarafta olmasının hayatını etkilemediğini kaydeden Ürkmez, “Adıyaman Belediyesinde çalışan bütün arkadaşlarım organlarımın terste oldugunu biliyor. 112 acil yardıma (MHRS) kendimle ilgili bütün acil durumları bildirdim.” dedi. Pandemi sürecinde engelli raporunu hiçe sayarak 3 yıl boyunca dezenfektan biriminde çalıştığının da altını çizen Ürkmez, “Adıyaman Belediye Başkanlığı için aday adayıyım engelli kadrosundan. çoluk çocuğuma yıllardır ekmek götürdüğüm belediyemde hizmet etmek için şimdi de önümüzdeki yerel seçimde aday adayı oldum. Baktım herkes başvuruyor, ‘Ben de yaparım.’ dedim başvurdum.” diye konuştu.

Ürkmez, temizlik işçisi olarak işe başladığı belediyede, Adıyamanlıların desteğini alarak onlara daha kapsamlı bir şekilde hizmet etmek istiyor.