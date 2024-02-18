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Adıyaman’da Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında meydaa gelen kazada kamyon ile motosiklet çarpıştı.1 ölü, 1 yaralının olduğu kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.ADIYAMAN (İGFA) - İddiaya göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden Orhan A. yönetimindeki 02 ADF 261 plakalı kamyon yolun sağına dönmek istediği esnada, petrol istasyonunun içinden gelen Mehmet Can Taşkıran (19) yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü tekerin altında kalarak can verdi.

Motosiklette yolcu olarak bulunan M.A.Ö ise kazadan yaralı olarak kurtulurken kaza yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı M.A.Ö., yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsünün cansız bedeninin çıkartmak için olay yerine vinç çağırılırken, kamyon vinç yardımı ile kaldırılarak, motosiklet ve sürücüsü tekerin altından çıkartıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının sonrasında motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.