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Adıyaman'da haklarında hırsızlık suçlarından çeşitli yıllarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 zanlı Emniyet Müdürlüğü'nce yakalanarak cezaevine teslim edildi. Mehmet TOPRAK / ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan adli makamlarca kesinleşmiş hapis cezası bulunan, S.E (20 yıl), H.A (20 yıl), O.D (13 yıl 6 ay), C.U (2 yıl 6 Ay), A.T (2 yıl 6ay), B.G (2 yıl 9ay) adlı şahıslar yakalandı.

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