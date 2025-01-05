Adıyaman’da hastanede çıkan kavgada polis biber gazıyla müdahale etti. Kavga nedeniyle çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı, acil serviste de arbede yaşandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’da iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanenin acil servisinde karşılaşan taraflar arasında yeniden arbede yaşanırken, tarafların yakınlarının da olaya dahil olmasıyla Acil Servis'te büyük bir kargaşa çıktı.

Polis ekipleri olaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalışsa da kavganın büyümesi üzerine ekipler biber gazı kullanmak zorunda kaldı.

Polisin yoğun çabaları sonucu taraflar güçlükle sakinleştirildi.

Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralıların tedavileri sürüyor.