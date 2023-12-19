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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Olayla ilgili B.Z. ve M.Z. adlı şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet tabanca mermisi, 3 adet av tüfeği, 31 adet av tüfeği fişeği, 466 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Adıyaman'da gelen ihbarı değerlendiren Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, iki ayrı adreste yaptığı aramalarda ruhsatsız tabancaların yanı sıra çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve malzemeleri ele geçirdi. ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalarda, 2 ayrı adrese baskın yapıldı.

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