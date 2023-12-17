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Adıyaman’da aynı yöne giden 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, diğeri kaçtı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, Cumhuriyet Mahallesi Müftülük caddesi üzerinde meydana geldi.

Müftülük Caddesi üzerinde seyir halinde olan plakasız motosiklet sürücüsü Yusuf Arda Tunç bilinmeyen bir sebepten karşı yönden gelen sücüsü ve plakası öğrenilmeyen motosiklet ile çarpıştı çarpışmanın etkisiyle yaralandı.

Karşı yönden gelen motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve Polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri kaçan şahsın bulmaması için çalışma başlattı.

Bu arada yaralı Yusuf Arda Tunç’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.