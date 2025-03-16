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Şantiyede çıkan kavganın sebebi henüz netlik kazanmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aktekin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kavgada Muhammet Aktekin isimli işçi yaralanırken sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Yemekhanede başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı.

Adıyaman’da sık sık yaşanan işçi kavgaları ve inşaat şantiyelerindeki güvenlik sorunları yeniden gündeme geldi. Bir inşaat şantiyesinde işçiler arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’ın Mara Mahallesi 1315. Sokak’ta bulunan bir inşaat şantiyesinde işçiler arasında kavga çıktı.

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