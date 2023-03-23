Depremin sonrasında yoğun yağışların sebep olduğu sel felaketi dolayısıyla Adıyaman’ın Tut ilçesine giden İzmit Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.ADIYAMAN (İGFA) - İzmit Belediyesi ekipleri, Şanlıurfa ve Adıyaman’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle bölgedeki çalışmalara destek olmaya devam ediyor.

9 personel ve 6 araçla Adıyaman’ın Tut ilçesinde temizlik ve yol açma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ekipler son olarak Zübeyde Hanım 1. Cadde’de su tankeri ile yıkama çalışması yaptı.

Cumhuriyet Mahallesi Yayla Sokak’ta bulunan ve çamurla kaplanan yolları da kepçe yardımıyla temizleyerek kullanıma açan ekipler, vatandaşların yardımları için İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.