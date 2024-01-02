Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kaybolan hayvanları İnsansız Hava Aracı (İHA) ile kurtlara yem olmadan bularak sahiplerine teslim etti.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca, Çelikhan ilçe kırsalında ikamet eden B.G. ve H.S. isimli vatandaşlar yılın ilk günü akşamüstü saatlerinde 16 adet büyükbaş hayvanın kaybolduğunu bildirerek Jandarmadan yardım istedi.

Ekipler tarafından İnsansız Hava Aracı (İHA) ile 6 saat süren geniş kapsamlı arama/tarama faaliyeti sonucunda kaybolan hayvanlar köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta dağlık alanda, iki ayrı noktada bulunarak sahiplerine teslim edildi.