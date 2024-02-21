Adıyaman'a şehir dışından getirilen kaçak tütün ele geçirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında E.B. ve M.Y. isimli şahısların aracını durdurdu.

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Araçta yapılan aramada il dışından Adıyaman'a getirildiği tespit edilen 3 ton 710 kilogram kaçak yaprak tütün (piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam edeceğini belirtti.