Beko, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Adıyaman Umut Kentte kadın futbol takımlarını bir araya getiren bir dostluk maçı düzenledi.ADIYAMAN (İGFA) - Beko, bu defa 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Adıyaman Umut Kent Hakan Kozan Yerleşkesi’nde bir spor etkinliğine imza attı.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin spor başta olmak üzere her alanda önemine dikkat çekilen etkinlikte; deprem, pandemi, doğal afet gibi kriz dönemlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilk göz ardı edilen önceliklerden olduğu vurgulandı. Toplumsal yaşamda her alanda ve her koşulda eşitliğin sağlanması gerektiği mesajını veren ‘Kadınlar Sahada’ etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Adıyaman’da yaşayan kadınların inisiyatifi ile kurulan futbol takımları toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek üzere dostluk maçında karşı karşıya geldi. Dostluk maçına Beko’nun sponsoru olduğu Beşiktaş Kadın Futbol Takımı da destek verdi.

Beko Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncuları, Kadın Futbol Takımlarına koçluk yaparak, teknik ve taktik destek sağladı. Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonundan görevlendirilen kadın hakemler yönetti. Maçı santra vuruşu ile Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç ve Adıyaman Umut Kent Hakan Kozan Yerleşkesi Kaymakamı Zübeyde Aslan başlattı.

Mesleğin cinsiyeti olmaz mesajının verildiği karşılaşmayı Türkiye’nin dört bir yanından gelen Beko kadın bayileri de izleyerek, tezahüratlarıyla destekledi. Adıyaman Umut Kent Hakan Kozan Yerleşkesi Gelecek Hayalim Merkezi’nden gençlerin hazırladığı ve tribünü renklendiren sporda eşitlik temalı pankartlar ise dikkat çekti. Maçın ardından kazanan takıma madalyalarını İpek Kıraç takdim etti.