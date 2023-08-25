Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesi Adıyaman’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yoluyla teşrif ettiği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri protokolü ve hayırsever iş insanları ile birlikte Kayserispor adına yaptırılacak 250 konut başta olmak üzere toplam 4 bin 559 konut ve 451 iş yerinin temel atma törenine katıldı.Mehmet UZEL (ADIYAMAN İGFA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden canlı bağlantıyla katılarak bir konuşma yaptığı Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Törene video konferans ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentte 64 bin 811 konutun kullanılamaz hâle geldiğini Adıyamanlılarla daha önceki buluşmalarında "yıkılanın yerine daha iyisini, daha dayanıklısını yapacağız" dediklerini hatırlattı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN KAYSERİLİLERE TEBRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Merkez Mara Mahallesi'nde Kayserili hayırseverlerin, Kayserispor'un bağışlarıyla 250 konut için de ilk kazmanın vurulduğunu belirtti. Yatırımların Adıyaman’a hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eserlerin Adıyaman'a kazandırılmasına vesile olan Kayserili hayırseverlerin de yer aldığı kurum ve şirketleri tebrik etti.

“KAYSERİLİLER BÜYÜK GAYRET GÖSTERDİLER”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise “Benim hemşehrilerim Kayserililer büyük bir gayret içerisindeler, sorumluluk hissederek buraya kadar geldiler. Allah razı olsun” dedi. Geçen hafta Kahramanmaraş’ta olduklarını anlatan Bakan Özhaseki, şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımız, Galatasaray’ın 300 konuta başvurduğunu söyleyince, Kayserispor’un ne yaptığını sordu. Aslında Kayserispor’un da mali durumu iyi değil ama Kayserili hemşehrilerimiz dediler ki biz Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünü yerde bırakmayız, 250 konuttan başlayalım, arkası gelir dediler. Allah keselerine bin bereket versin.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitaplarının ardından Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki Kayseri protokolü, dualarla Adıyaman Merkez Mara Mahallesi’ndeki temel atma törenini gerçekleştirdi.

Tören 3 farklı canlı yayınla gerçekleşirken, Adıyaman Merkez Mara Mahallesi’nde düzenlenen törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Adıyaman Vali Yardımcısı Furkan Korkusuz, TOKİ Başkan Yardımcısı Levent Sungur, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, organize sanayi bölgesi başkanı ve yönetimi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve hayırseverler katıldı.

BÜYÜKKILIÇ: “KAYSERİ’MİZ BİR HAYRA DAHA İMZA ATIYOR”

6 Şubat'ta en fazla zarar gören illerden biri olan Adıyaman’da Kayserispor adına yaptırılacak 250 konut başta olmak üzere toplam 4 bin 559 konut ve 451 iş yerinin temelinin atıldığı törende gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Her zaman hayırla anılan Kayseri’miz bir hayra daha imza atıyor. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde, Sayın Mehmet Özhaseki bakanımızın gerçekten şehrimize proje kazandıran yapıcı yaklaşımı ile yapılan güzel bir çalışmada Adıyaman ile beraberiz” dedi.

Adıyaman ve diğer illerde deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Allah’ın izniyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde milletimiz, hayırseverlerimiz, vatandaşlarımız el ele vermek suretiyle bu yaraları saracaktır. Kayseri’miz yaraları sarmak adına deprem döneminde yaptığı çalışmalardan ayrı olarak kalıcı konutları yapma yönünde irade gösterdi. Özhaseki bakanımızın vermiş olduğu söz doğrultusunda hayırseverlerimiz başta olmak üzere meslek odalarımız, belediyelerimiz el ele vererek Adıyaman’ımıza 250 konutu hediye edecek. Şimdiden yapılacak çalışmaların hayırlı olmasını diliyor, kazasız belasız tamamına ermesini temenni ediyorum.”

Başkan Büyükkılıç, Adıyaman’daki töreni takip etmek için deprem bölgesine gelen, Kayseri’de görev yapan yaygın ve yerel basın mensuplarına da teşekkür etti.