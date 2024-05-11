Adıyaman'da Kahta yolu üzerinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada yol kenarına savrulan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Adıyaman Sanal Haber / ADIYAMAN (İGFA) - İddaya göre, Tevfik Alptekin yönetimindeki 02 AAP 476 plakalı otomobil, Kahta havaalanı kavgasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak
takla attı. Takla atan otomobil istinat duvarına çarparak durabildi.
Yaşanan kazada otomobil sürücüsü T.A. ağır yaralanırken, A.D.A. ise olay yerinde hayatini kaybetti.