Adıyaman'ın merkez Altınşehir Mahallesi'nde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.Adıyaman Sanal Haber / ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’da Zincirleme kaza 4 kişi yaralı Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi’nde kavşakta aşırı hız nedeni ile iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddeti ile direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki iki otomobile çarparak durabildi . Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri ile araçlar içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri 112 acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman eğitim araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor