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Adıyaman Sanal Haber / ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen çalışma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 farklı noktada kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 102 kök kenevir ele geçirilirken, A.Ç., M.Ç. ve A.G., gözaltına alındı. Kenevirler imha edilirken gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Adıyaman'da, jandarma ekipleri tarafından 3 ayrı noktaya düzenlenen operasyonda 102 kök kenevir ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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