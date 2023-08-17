Adıyaman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gerçekleştirdiği yol kontrolünde 4 adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.ADIYAMAN (İGFA) -  Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından Gölbaşı Yolu Uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramada; 3 adet Blow marka ibareli , 1 adet Elite marka ibareli Tabanca olmak üzere toplamda 4 adet Tabanca,Tabancalara ait 24 adet Fişek, 2 parça halinde bir miktar Metamfetamin ele geçirildi.

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Araç içerisinde bulunan Şüpheliler Y.T, A.Ö ve H.T isimli şahıslar gözaltına alınarak Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.