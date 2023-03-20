Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi'nin depremle sarsılan Adıyaman'a inşa ettiği çarşı bölge esnafına can suyu verecek.

ADIYAMAN (İGFA) - Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Vali Gökmen Çiçek ile Adıyaman'da Melikgazi Belediyesi'nin gece gündüz çalışarak kurduğu Melikgazi Mimarsinan Çarşı'da incelemelerde bulundu.

Depremzede vatandaşa ve esnafa destek olacaklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Adıyaman depremden en çok etkilenen iller arasında. Sayın Valimiz

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in buraya gelmesiyle Elbistan'a yaptığımız çarşıdan yapmamızı istedi. Bizde Melikgazi olarak bu kapsamda Adıyaman'a yağmurlu havaya rağmen 5 gün gibi çok kısa bir sürede tamamlamış olduk. Depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için birkaç gündür ekiplerimizin gece gündüz çalışarak yaptığı Melikgazi Mimarsinan Çarşı'da İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Valimiz Gökmen Çiçek ile incelemelerde bulunduk.

Adıyaman’ da kurayla 234 esnafın çalışması uygun görüldü. Bunlardan 34 esnafımız Melikgazi Mimarsinan Çarşı’ mıza yerleşerek hizmet verecek. Çarşımızı çok nezih ve nitelikli bir şekilde hizmete sunacağız. Her tür meslek grubundan esnafımız burada geçici olarak hizmet edecek. İnşallah kısa sürede yüzleri gülecek. Burası şehrin merkezinde bir yer. Merkezde güzel bir ticaret alanını Melikgazi olarak Adıyaman'a kazandırmış olduk. Devlet, millet el ele bu felaketten çıkacak, yaraları hep birlikte saracağız. Hayatın normalleşmesine çok önemli katkılar sağlayacak çarşımızda emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bugünleri hep birlikte aşacağız. Çarşımızın Adıyaman'a hayırlı olsun" dedi.