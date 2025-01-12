Adıyaman Esentepe TOKİ yolu üzerinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan sürücüyü ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.
Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: igf