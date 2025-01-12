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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan sürücüyü ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

Irak ve Suriye kuzeyinde 9 terörist etkisiz!

Irak ve Suriye kuzeyinde 9 terörist etkisiz!

Adıyaman Esentepe TOKİ yolu üzerinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

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